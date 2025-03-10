Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Dịch Vụ Looking làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - D5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xây dựng kế hoạch phát triển nội dung Social Media hàng ngày

- Sản xuất content: Short video, bài viết, story và lên lịch xuất bản

- Quản lý Social Media, trả lời bình luận

- Thu thập, phân tích số liệu và insight để cải thiện chất lượng content

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc liên quan

- Có kĩ năng quay, edit video

- Có tư duy triển khai marketing đa kênh

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Looking Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: 8-9tr, thưởng tháng nếu vượt KPI, thưởng thêm theo doanh số

- Thời gian thử việc: 1-2 tháng, lương thử việc = 80% lương chính thức

- Đóng BHXH đầy đủ

- Thưởng Lễ, Tết và Tháng 13

- Làm việc với các KOC nhiều năm kinh nghiệm

- Văn phòng công ty tại D5, Bình Thạnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Looking

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin