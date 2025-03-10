Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Dịch Vụ Looking làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Looking
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- D5,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Xây dựng kế hoạch phát triển nội dung Social Media hàng ngày
- Sản xuất content: Short video, bài viết, story và lên lịch xuất bản
- Quản lý Social Media, trả lời bình luận
- Thu thập, phân tích số liệu và insight để cải thiện chất lượng content
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc liên quan
- Có kĩ năng quay, edit video
- Có tư duy triển khai marketing đa kênh
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Looking Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương chính thức: 8-9tr, thưởng tháng nếu vượt KPI, thưởng thêm theo doanh số
- Thời gian thử việc: 1-2 tháng, lương thử việc = 80% lương chính thức
- Đóng BHXH đầy đủ
- Thưởng Lễ, Tết và Tháng 13
- Làm việc với các KOC nhiều năm kinh nghiệm
- Văn phòng công ty tại D5, Bình Thạnh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Looking
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
