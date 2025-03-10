Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nghiên cứu đối tượng, phân tích xu hướng của ngành và xác định các cơ hội để tương tác với đối tượng mục tiêu của bạn trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau.

- Viết nội dung, thiết kế đồ họa, chụp ảnh hoặc quay video và cộng tác với các nhóm khác để đảm bảo nội dung phù hợp với thông điệp và bản sắc hình ảnh của thương hiệu.

- Quản lý và giám sát các tài khoản mạng xã hội của công ty, trả lời nhận xét và tin nhắn, theo dõi đề cập đến thương hiệu và theo dõi số liệu tương tác.

- Sử dụng các công cụ phân tích mạng xã hội để thu thập dữ liệu, giải thích xu hướng và đưa ra đề xuất cho các hoạt động truyền thông xã hội trong tương lai.

- Cập nhật các xu hướng truyền thông xã hội mới nhất, các phương pháp hay nhất và các thay đổi về thuật toán, tham dự các sự kiện trong ngành, đọc các ấn phẩm trong ngành và kết nối với các chuyên gia truyền thông xã hội khác

.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Lãnh Đạo

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ - Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành marketing,....

- Kỹ năng viết tốt, sáng tạo, làm việc nhóm, chịu áp lực.

- Chăm chỉ và luôn cầu tiến trong công việc, sẵn sàng hoàn thành kpi đặt ra của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8-12Tr/Tháng (Lương + Thưởng KPI)

- Hỗ trợ công cụ, phần mềm làm việc

- Chế độ Bảo hiểm sau khi ký HĐ chính thức

- Thưởng lễ Tết....và các chế độ phúc lợi khác của Công ty.

- Cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin