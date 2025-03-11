Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 2 USD

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An

Mức lương
12 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu B2, Đường Công nghiệp 4, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 2 USD

Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Sales & Marketing
Địa điểm làm việc: Văn phòng chính tại Long Biên, Hà Nội
Mô tả công việc: Digital Marketing Manager chịu trách nhiệm lên kế hoạch, triển khai và giám sát hiệu quả các hoạt động truyền thông số nhằm đạt được các mục tiêu thương hiệu, chuyển đổi và kinh doanh của công ty TNHH TM Vạn An – nhà phân phối chính thức các nhãn hàng tiêu dùng như HiPP, Burine, Nutra Omega 3, Philips Avent. Vai trò này đòi hỏi khả năng lập chiến lược, phân tích dữ liệu, quản lý ngân sách, phát triển đội ngũ và phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm tối ưu hóa hiệu quả digital marketing.
Trách nhiệm chính
1. Chiến lược & Kế hoạch Digital Marketing Xây dựng chiến lược và kế hoạch Digital Marketing theo tháng, quý, năm phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty. Phối hợp chặt chẽ với Brand Manager và các phòng ban liên quan để kiểm soát ngân sách, chỉ số KPIs của từng chiến dịch. Theo dõi, cập nhật xu hướng digital marketing và MarTech để tối ưu chiến lược.
2. Quản lý & Giám sát Hoạt động Digital Marketing Triển khai và giám sát các chiến dịch truyền thông số trên các nền tảng chính như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube, Email Marketing, SEO, Website, CRM. Kiểm soát hiệu quả và tối ưu chi phí quảng cáo theo từng giai đoạn chiến dịch. Giám sát hiệu quả SEO, nội dung số, website và nền tảng thương mại điện tử. Định kỳ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu suất và đề xuất cải thiện hiệu quả marketing.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu B2, Đường Công nghiệp 4, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

