Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CADMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH CADMAN
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 34
- TT6
- Khu Đô Thị Văn Phú,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Viết kịch bản , tạo nội dung video hấp dẫn , sáng tạo, phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu
- Chỉnh sửa ảnh, video sản phẩm bằng công cụ capcut, Ai.. Hoàn thiện hình ảnh sản phẩm trên web, facebook, youtube..đảm bảo hình ảnh thông tin sản phẩm hấp dẫn chuyên nghiệp
- Quản lý, theo dõi, đánh giá mức độ hiệu quả qua các nền tảng MXH
- Tìm kiếm và hợp tác với các chương trình quảng cáo,KOL,KOC phù hợp cho sản phẩm
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nội dung (tối thiểu 1 năm)
- Có hiểu biết về Tiktok, Faecbook, Youtube từ căn bản trở lên
- Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa như: Photoshop, Capcut, Canva
- Nữ độ tuổi từ 22T -35T, ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH CADMAN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 12 -18 Triệu
-Trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho công việc
- Hưởng chế độ thưởng, ngày nghỉ lễ, tết theo Luật lao động và quy định của chính sách công ty
- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện,sếp tâm lý ,thoải mái, liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CADMAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
