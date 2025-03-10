Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CADMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 34 - TT6 - Khu Đô Thị Văn Phú,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Viết kịch bản , tạo nội dung video hấp dẫn , sáng tạo, phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu

- Chỉnh sửa ảnh, video sản phẩm bằng công cụ capcut, Ai.. Hoàn thiện hình ảnh sản phẩm trên web, facebook, youtube..đảm bảo hình ảnh thông tin sản phẩm hấp dẫn chuyên nghiệp

- Quản lý, theo dõi, đánh giá mức độ hiệu quả qua các nền tảng MXH

- Tìm kiếm và hợp tác với các chương trình quảng cáo,KOL,KOC phù hợp cho sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nội dung (tối thiểu 1 năm)

- Có hiểu biết về Tiktok, Faecbook, Youtube từ căn bản trở lên

- Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa như: Photoshop, Capcut, Canva

- Nữ độ tuổi từ 22T -35T, ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế

Quyền Lợi

- Lương: 12 -18 Triệu

-Trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho công việc

- Hưởng chế độ thưởng, ngày nghỉ lễ, tết theo Luật lao động và quy định của chính sách công ty

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện,sếp tâm lý ,thoải mái, liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

