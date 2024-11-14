Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thiết bị nội thất, vật tư phòng thí nghiệm Đức Dương, 67 Hẻm 1014 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Xây dựng chiến lược Marketing cho ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, dựa trên định hướng từ Giám đốc.

Lập ngân sách Marketing theo từng tháng, quý, năm dựa trên mục tiêu kinh doanh của công ty, trình Giám đốc phê duyệt và đảm bảo triển khai trong phạm vi được giao.

Tư vấn các hoạt động Marketing cho Giám đốc.

Phân tích thị trường, nghiên cứu thông tin về đối thủ cạnh tranh.

Đề xuất, theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến lược Marketing; điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với ngân sách và định hướng kinh doanh của công ty cũng như các đối tác bên ngoài.

Quản lý và thực hiện các chiến dịch Marketing phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Giám sát và đánh giá các hoạt động Marketing, có thể tự thực hiện hoặc thuê ngoài.

Phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh doanh để triển khai các hoạt động Marketing hàng tháng/quý nhằm đạt mục tiêu doanh số.

Theo dõi, đánh giá và lập báo cáo về các hoạt động Marketing.

Trực tiếp tham các chiến dịch marketing

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo từ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí tương tự.

Có laptop cá nhân để làm việc

Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch tốt, khả năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và thuyết trình tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ hỗ trợ liên quan.

Sáng tạo, tư duy nhạy bén, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:12-18 triệu, thưởng theo hiệu suất

Lương thưởng vào các dịp lễ tết.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Du lịch và team building hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8:00 - 17:00, nghỉ trưa 1 giờ), Thứ 7 (8:00 – 12:00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin