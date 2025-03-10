Tuyển Digital Marketing công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sản Xuất Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sản Xuất Hòa Bình
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Ngã tư Trịnh Văn Bô
- Xuân Phương, Phương Canh,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể và thực thi
Xây dựng chiến dịch Marketing trên tiktok, faceboook
Lên ý tưởng và booking KOC, KOLs theo từng chiến dịch
Sản xuất content, media phục vụ công tác bán hàng, thương hiệu
Thực hiện các công việc khác được Ban lãnh đạo giao phó.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học chuyên ngành Marketing
Tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sản Xuất Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
PHÚC LỢI & CHẾ ĐỘ KHÁC:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sản Xuất Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
