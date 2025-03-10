Tuyển Digital Marketing công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sản Xuất Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngã tư Trịnh Văn Bô - Xuân Phương, Phương Canh,Hà Nội

Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể và thực thi

Xây dựng chiến dịch Marketing trên tiktok, faceboook

Lên ý tưởng và booking KOC, KOLs theo từng chiến dịch

Sản xuất content, media phục vụ công tác bán hàng, thương hiệu

Thực hiện các công việc khác được Ban lãnh đạo giao phó.

Đại học chuyên ngành Marketing

01 năm trở lên

Yêu thích làm đẹp, bản thân thường xuyên làm đẹp, Yêu thích mỹ phẩm

Năng động, cầu tiến, biết lắng nghe, có trách nhiệm với công việc

Ngoại hình ưa nhìn

Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng sản xuất, quay dựng video cho toàn bộ các hoạt động MKT và bán hàng

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian tốt, kỹ năng làm slides và thuyết trình

Kỹ năng làm việc độc lập, khả năng sáng tạo cao, nhanh nhạy với các xu hướng mới, nhanh nhẹn, hoạt bát, sáng tạo trong công việc.

Làm việc nhóm, phối hợp với các phòng ban tốt

Kỹ năng chụp ảnh, quay dựng video bằng điện thoại

Có khả năng lên hình quay các Short Video

Có kinh nghiệm marketing ngành mỹ phẩm, thực phẩm BVSK

PHÚC LỢI & CHẾ ĐỘ KHÁC:

Du lịch và nghỉ mát hàng năm

Các chế độ phúc lợi đầy đủ: Sinh nhật, ốm đau, quà lễ/tết, teambuilding,…

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý nội bộ và giảng viên chuyên gia thuê ngoài

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo cấp cao của Hòa Bình Group (Trưởng phòng, Giám đốc)

Được tham gia BHXH theo quy định

Phụ cấp công tác (Nếu có)

Được hỗ trợ tiền ăn trưa

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc

