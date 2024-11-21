Tuyển Digital Marketing Rio Beauty Spa - Rio Tattoo Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và Quản trị Website, đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn về mặt nội dung, hình thức

• Sử dụng công cụ SEO, nghiên cứu từ khóa

• Thực hiện triển khai kế hoạch seo onpage, offpage

• Tối ưu bài viết SEO, các danh mục, chuyên mục, trang chủ,... trên website

• Theo dõi & báo cáo thứ hạng theo tuần, theo tháng định kỳ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 1 - 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Có kiến thức về kỹ năng onpage, offpage

Có kỹ năng làm việc với wordpress, blogsport,..

Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Tại Rio Beauty Spa - Rio Tattoo Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8 - 15 triệu + Phụ cấp + KPI + Thưởng + % Doanh số

Thời gian làm việc: 26 công /tháng từ thứ 2 -Thứ 7 ( Thứ 7 về sớm)

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Cơ hội phát triển thăng tiến lên vị trí trưởng phòng.

Sử dụng dịch vụ miễn phí khi trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rio Beauty Spa - Rio Tattoo Studio

