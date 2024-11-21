Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA CMD HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B8 - LK3 ô số 26 khu B khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Gelexi, Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Livestream NHẢY, HÁT trên nền tảng Tiktok

Nói chuyện, giao lưu với khách hàng

Xây dựng thương hiệu cá nhân

Đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng năng khiếu để trở thành một Idol live chuyên nghiệp.

Chuẩn bị, sáng tạo và luyện tập các nội dung livestream nhằm đảm bảo quá trình phát sóng trực tiếp diễn ra thuận lợi, trơn tru và mượt mà.

Phối hợp với quản lý và dựa theo lộ trình phát triển bài bản của công ty đo lường sắp xếp để hoàn thành tốt công việc livestream.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, biết nhảy là lợi thế.

Có ngoại hình ưa nhìn, Kỹ năng giao tiếp tốt, thu hút, không ngại ống kính máy quay, nhạy bén, linh hoạt.

Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc.

Chưa ký hợp đồng với công ty khác trên nền tảng Tiktok Live

Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các thành viên khác trong ekip sản xuất.

Có kiến thức về kỹ thuật livestream, biết sử dụng các thiết bị hỗ trợ.

Thái độ chuyên nghiệp, nhiệt huyết và đam mê với công việc livestream.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA CMD HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn (10tr - 30tr+++): Lương cứng + Hoa hồng + Phụ cấp + Thưởng Chuyên cần + Lương ca (trao đổi trực tiếp qua buổi phỏng vấn)

Được hỗ trợ trang phục, stylist tóc riêng trước khi live

Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo và năng động.

Được Hỗ trợ, Support, hướng dẫn cho idol mới, những bạn có đam mê về ngành livestream trở thành idol chuyên nghiệp

Cơ hội tham gia các sự kiện lớn, nâng cao khả năng giao tiếp và thể hiện bản thân.

Được hỗ trợ trang thiết bị cần thiết cho công việc.

Thời gian làm việc linh hoạt, thuận tiện cho việc sắp xếp cá nhân.

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, bao gồm bảo hiểm xã hội và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA CMD HOME

