Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16, ngõ 218 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Xây dựng kế hoạch social media: nghiên cứu thị trường, xác định đối tượng tiếp cận, xác định kênh tiếp cận

- Lên kế hoạch và sáng tạo nội dung trên hệ thống mạng xã hội (FB/ Instagram/ Tiktok/..) của công ty

- Xây dựng nội dung hấp dẫn cho sản phẩm trên web

- Xây dựng các nội dung, kịch bản video, minigame trên Social Media.

- Triển khai booking trên nền tảng social với các hotface, hot communities, KOLs, KOCs,.. và theo dõi hiệu quả.

- Theo dõi, triển khai các hoạt động brand team, các công việc về digital marketing cho các chiến dịch tổng thể khi có yêu cầu

- Lên kế hoạch và triển khai content trên fanpage/official account, website, các hoạt động seeding groups & cộng đồng.

- Theo dõi và phản hồi hợp lý trước các bình luận có liên quan đến doanh nghiệp.

- Theo dõi, triển khai các hoạt động affiliate marketing/Livestream.

- Thu thập, phân tích số liệu và insights của người dùng trên các mạng xã hội để có tối ưu hợp lý.

- Báo cáo hiệu quả công việc/hoạt động/campaign theo tuần/tháng.

- Báo cáo, theo dõi và đánh giá kết quả chiến dịch marketing trên Social Media, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả. Nắm bắt và nghiên cứu các xu hướng Social Media, đề xuất các sáng kiến mới để tăng trưởng và mở rộng phạm vi tiếp cận.

- Hợp tác với các phòng ban khác để đảm bảo tính nhất quán trong các chiến dịch marketing.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, báo chí hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Social Media Marketing.

- Hiểu biết về các nền tảng Social Media phổ biến (Facebook, Instagram, TikTok,...) và các xu hướng về ngành thời trang

- Năng lực sáng tạo, khả năng phân tích dữ liệu.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

- Ưa thích lĩnh vực thời trang và có khả năng bắt kịp các xu hướng mới.

- Chịu khó, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn tùy theo năng lực và kinh nghiệm

- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động và sáng tạo

- Được đào tạo và phát triển các kỹ năng chuyên môn theo định hướng phát triển của công ty

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO

