Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G34 - 35, khu 19AB,X7 Dương Nội Hà Đông HN, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Định hướng, lập kế hoạch và triển khai nội dung trên các kênh Social của Gumi (Facebook, TikTok,...)

Cập nhật các xu hướng nội dung và hình thức thể hiện mới mẻ trên các kênh social.

Phối hợp với các bộ phận khác để sản xuất, tạo dựng video truyền thông thương hiệu.

Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất nội dung: Chụp ảnh, quay video, thiết kế, biên tập video

Phân công nhiệm vụ cho thành viên trong nhóm: Camera man, designer, video editor.

Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho các thành viên trong team.

Tuyển dụng & quản lý đội ngũ nhân sự team media

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ Có ít nhất 3 kinh nghiệm làm trưởng nhóm Media trở lên và chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất video trên các nền tảng Digital.

Kỹ năng sử dụng công cụ photoshop, AI, Aftereffect

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng lãnh đạo.

Có laptop cá nhân.

Nhanh nhẹn, thân thiện, sáng tạo, trách nhiệm & TEAMWORK tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 – 18.000.000/tháng

đóng BHXH, BHYT, BHTT

Thưởng tháng 13, lễ tết

Du lịch, Team building định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.