Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI
- Hà Nội: G34
- 35, khu 19AB,X7 Dương Nội Hà Đông HN, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Định hướng, lập kế hoạch và triển khai nội dung trên các kênh Social của Gumi (Facebook, TikTok,...)
Cập nhật các xu hướng nội dung và hình thức thể hiện mới mẻ trên các kênh social.
Phối hợp với các bộ phận khác để sản xuất, tạo dựng video truyền thông thương hiệu.
Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất nội dung: Chụp ảnh, quay video, thiết kế, biên tập video
Phân công nhiệm vụ cho thành viên trong nhóm: Camera man, designer, video editor.
Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho các thành viên trong team.
Tuyển dụng & quản lý đội ngũ nhân sự team media
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng sử dụng công cụ photoshop, AI, Aftereffect
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng lãnh đạo.
Có laptop cá nhân.
Nhanh nhẹn, thân thiện, sáng tạo, trách nhiệm & TEAMWORK tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI Thì Được Hưởng Những Gì
đóng BHXH, BHYT, BHTT
Thưởng tháng 13, lễ tết
Du lịch, Team building định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
