Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chụp hình, quay phim, edit video, hình ảnh
Phối hợp cùng team lên kế hoạch, nội dung, kịch bản cho các video, hình ảnh
Đóng góp ý tưởng, triển khai các chiến dịch marketing, chiến dịch marketing
Phối hợp với Content và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng
Xây dựng và quản lý nội dung hình ảnh, video trên website và social
Xây dựng kho dữ liệu hình ảnh của Công ty và các dự án
Chịu trách nhiệm sáng tạo, biên tập nội dung các sản phẩm marketing
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Quản lý và BGĐ
- Địa điểm làm việc:
+ Hà Nội: TT3C.57 - Khu nhà ở Quốc Hội - 258 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
+ Hà Nội: Pallas Beauty Center - SH23 tòa K park, KĐT Văn Phú, Hà Đông, TP. Hà Nội
+ Hồ Chí Minh: Tầng 4- Hữu Hồng building, số 157-159 Xuân Hồng, P.12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Canva,...
Edit video: after effect, Premiere,...
Tư duy thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng về thiết kế, màu sắc, bố cục,...
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong thiết kế, đồ họa số, ...ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng Thẩm mỹ
Tinh thần trách nhiệm, tư duy trẻ trung, sáng tạo, cầu tiến, ham học hỏi, linh hoạt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất... theo thành tích KPI công việc
- Được hưởng hoa hồng không giới hạn (theo % doanh thu)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
