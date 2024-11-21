Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chụp hình, quay phim, edit video, hình ảnh

Phối hợp cùng team lên kế hoạch, nội dung, kịch bản cho các video, hình ảnh

Đóng góp ý tưởng, triển khai các chiến dịch marketing, chiến dịch marketing

Phối hợp với Content và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng

Xây dựng và quản lý nội dung hình ảnh, video trên website và social

Xây dựng kho dữ liệu hình ảnh của Công ty và các dự án

Chịu trách nhiệm sáng tạo, biên tập nội dung các sản phẩm marketing

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Quản lý và BGĐ

- Địa điểm làm việc:

+ Hà Nội: TT3C.57 - Khu nhà ở Quốc Hội - 258 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

+ Hà Nội: Pallas Beauty Center - SH23 tòa K park, KĐT Văn Phú, Hà Đông, TP. Hà Nội

+ Hồ Chí Minh: Tầng 4- Hữu Hồng building, số 157-159 Xuân Hồng, P.12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo công cụ quay chụp: máy ảnh, gimbal, máy quay...

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Canva,...

Edit video: after effect, Premiere,...

Tư duy thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng về thiết kế, màu sắc, bố cục,...

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong thiết kế, đồ họa số, ...ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng Thẩm mỹ

Tinh thần trách nhiệm, tư duy trẻ trung, sáng tạo, cầu tiến, ham học hỏi, linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + lương trách nhiệm (10 – 15 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13

- Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất... theo thành tích KPI công việc

- Được hưởng hoa hồng không giới hạn (theo % doanh thu)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

