Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 5A Đường Số 3, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Chịu trách nhiệm về toàn bộ POSM các vật phẩm trưng bày & quảng cáo theo từng chiến dịch trong khuôn khổ ngân sách Marketing và chịu trách nhiệm phân bổ tới các bộ phận bán hàng

Chịu trách nhiệm về các hoạt động hỗ trợ về hình ảnh của thương hiệu tại các điểm đại lý đảm bảo nhận diện thống nhất

Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của Công ty.

Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về các hoạt động của công ty, sản phẩm nhằm cập nhật những tin tức mới nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý.

Thiết lập, quản lý và duy trì quan hệ với các cơ quan truyền thông báo chí, truyền hình.

Book lịch phát sóng, book lịch quảng cáo, theo dõi nội dung và thời lượng quảng cáo đúng kế hoạch.

Quản trị nội dung thông tin trên các phương tiện truyền thông của công ty như Website, Facebook, Twitter…

Thống kê phân tích số liệu doanh thu chi phí và đánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo.

Lên ý tưởng kịch bản triển khai, tổ chức sự kiện truyền thông nhằm quảng bá cho hình ảnh công ty, cho sản phẩm, dự án

YÊU CẦU

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Báo chí tuyên truyền, quản trị kinh doanh, kinh tế...

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương tự trong lĩnh vực Marketing, truyền thông, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp (PR)

Có quan hệ tốt với các bên truyền thông.

Có tư duy chiến lược và năng lượng định hướng, khả năng sáng tạo đột phá.

Năng lực sáng tạo, thẩm mỹ tốt, không ngại di chuyển thị trường

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm chuỗi cửa hàngnhư Con cưng, TGDD, Cellphone...

QUYỀN LỢI

Mức lương cơ bản: 13 - 16triệu.

Phụ cấp cơm trưa, tiền điện thoại, xăng xe.

Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước, hưởng các chế độ chính sách phúc lợi khác từ công ty.

Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Tổ chức sự kiện

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

