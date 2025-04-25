Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần JobsGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 607 Nguyễn Kiệm, Phường 9 (Phú Nhuận), Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên chiến lược quảng cáo thu lead: Xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả trên các nền tảng chính (Facebook, Google, TikTok, Zalo Ads…) nhằm thu hút và chuyển đổi khách hàng tiềm năng cho các dịch vụ tuyển dụng, đào tạo, tư vấn.

Quản lý chiến dịch quảng cáo: Chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo từ A đến Z, bao gồm việc tối ưu hóa CPL (Cost per Lead), ROI (Return on Investment) và CR (Conversion Rate).

Quản lý ngân sách quảng cáo: Điều phối và phân bổ ngân sách quảng cáo hiệu quả giữa các kênh để đảm bảo chiến dịch đạt được mục tiêu mà không vượt quá ngân sách.

Phân tích và tối ưu hiệu quả chiến dịch: Dùng các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights, Google Ads, TikTok Analytics để theo dõi và báo cáo kết quả chiến dịch. Đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược dựa trên các dữ liệu thu thập được.

Làm việc với các bộ phận khác: Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Content, Design, và Sales để đảm bảo nội dung quảng cáo, hình ảnh và thông điệp phù hợp với từng đối tượng khách hàng, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng – 2 năm kinh nghiệm chạy ads thu lead (ưu tiên trong ngành dịch vụ, tuyển dụng, giáo dục, tư vấn)

Hiểu rõ về phễu quảng cáo (TOFU – MOFU – BOFU) và hành vi người dùng

Biết test A/B, chia ngân sách theo tệp và mục tiêu rõ ràng

Tư duy logic, phân tích số liệu tốt, chủ động tối ưu hiệu quả

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với CRM / Google Sheet tracking lead

Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Mức lương 8 – 12 triệu tùy theo kinh nghiệm và năng lực, kèm theo thưởng KPI theo hiệu quả chiến dịch (lead, tỷ lệ chuyển đổi, ROI).

Môi trường làm việc: Làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, và đầy thử thách.

Cơ hội phát triển: Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như Digital Marketing Manager, Performance Marketing Manager.

Chế độ phúc lợi: Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, team building và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.