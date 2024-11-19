Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY
- Hồ Chí Minh:
- 80 Đ. Trần Não P. Bình An,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Chúng tôi sở hữu thương hiệu Vinaquick - Thành lập năm 2007 tại California - Tuyển dụng Nhân Viên Content Marketing với nội dung công việc chi tiết như sau:
- Chụp ảnh, quay clip , viết content đăng bài lên Facebook, TikTok... theo lịch.
- Tham gia đóng góp ý tưởng cho các dự án sáng tạo content marketing, kế hoạch marketing, chương trình khuyến mại .
- Lập kế hoạch và chiến lược thực thi content trên các kênh MXH (bao gồm: Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok...) và website theo quý/tháng
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng quay phim, chụp hình
- Biết sử dụng thành thạo canva
- Yêu cầu có điện thoại và laptop riêng
Tại CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ lễ có lương theo quy định hoặc đi làm ngày lễ hưởng lương x hệ số lương theo quy định.
- Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước.
- Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
