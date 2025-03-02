Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 281/15 Bình Lợi, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

- Tối ưu bật tắt ads theo quy trình.

- Hỗ trợ làm báo cáo.

- Nuôi tài khoản.

- Set Ads mới.

- Hỗ trợ công việc cho các phòng ban khác liên quan đến Ads Tiktok, Facebook.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển nữ.

- Có kinh nghiệm chạy Ads từ 6 tháng.

- Chăm chỉ, thật thà, chịu khó trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5.000.000 VND

Các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.

Company trip tối thiểu 1 năm/ lần.

Làm việc trong môi trường năng động, 99% là 9X

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic

