Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic
Ngày đăng tuyển: 02/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 281/15 Bình Lợi, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

- Tối ưu bật tắt ads theo quy trình.
- Hỗ trợ làm báo cáo.
- Nuôi tài khoản.
- Set Ads mới.
- Hỗ trợ công việc cho các phòng ban khác liên quan đến Ads Tiktok, Facebook.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển nữ.
- Có kinh nghiệm chạy Ads từ 6 tháng.
- Chăm chỉ, thật thà, chịu khó trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5.000.000 VND
Các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.
Company trip tối thiểu 1 năm/ lần.
Làm việc trong môi trường năng động, 99% là 9X

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 401/27 Bình Lợi,P13,Quận Bình Thạnh,HCM

