Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 281/15 Bình Lợi, Phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
- Tối ưu bật tắt ads theo quy trình.
- Hỗ trợ làm báo cáo.
- Nuôi tài khoản.
- Set Ads mới.
- Hỗ trợ công việc cho các phòng ban khác liên quan đến Ads Tiktok, Facebook.
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chỉ tuyển nữ.
- Có kinh nghiệm chạy Ads từ 6 tháng.
- Chăm chỉ, thật thà, chịu khó trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5.000.000 VND
Các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.
Company trip tối thiểu 1 năm/ lần.
Làm việc trong môi trường năng động, 99% là 9X
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
