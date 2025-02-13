Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 29 - 31 đường số 11, KDC Kiên Cường, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, HCM, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và sản xuất nội dung trên nền tảng MXH: facebook, zalo, website, tiktok, youtube

Phối hợp và làm việc cùng đội ngũ thiết kế, quay dựng media và bộ phận khác để đảm bảo nội dung phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty

Hỗ trợ các phiên live của công ty trên nền tảng MXH

Công việc khác:

Báo cáo, cập nhật công việc theo quy định và được yêu cầu

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Khả năng viết lách tốtm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đối tượng và sản phẩm công ty

Tư duy sáng tạo

Tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp

- Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: Content SEO, content viral, Content quảng cáo

- Thử việc 2 tháng

- Mức lương từ 6tr - 10tr ( Deal theo kinh nghiệm và năng lực), Thưởng KPI, Thưởng hiệu suất bài viết

- Làm việc giờ hành chính T2-T6: 8h - 17h, T7: 8h - 12h

- Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép năm 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương

