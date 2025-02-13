Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 29
- 31 đường số 11, KDC Kiên Cường, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, HCM, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Lập kế hoạch và sản xuất nội dung trên nền tảng MXH: facebook, zalo, website, tiktok, youtube
Phối hợp và làm việc cùng đội ngũ thiết kế, quay dựng media và bộ phận khác để đảm bảo nội dung phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty
Hỗ trợ các phiên live của công ty trên nền tảng MXH
Công việc khác:
Báo cáo, cập nhật công việc theo quy định và được yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Khả năng viết lách tốtm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đối tượng và sản phẩm công ty
Tư duy sáng tạo
Tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp
- Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: Content SEO, content viral, Content quảng cáo
- Thử việc 2 tháng
- Mức lương từ 6tr - 10tr ( Deal theo kinh nghiệm và năng lực), Thưởng KPI, Thưởng hiệu suất bài viết
- Làm việc giờ hành chính T2-T6: 8h - 17h, T7: 8h - 12h
- Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép năm 12 ngày/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
