Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 3, Số 6 Ngõ 45 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Viết bài chuẩn SEO và cập nhật tin bài hàng ngày lên website Công ty
Phát triển các kênh social
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm
Có khả năng viết bài tốt, nắm bắt đc các trend trong ngành và đời sống
Có kiến thức quản trị web cơ bản
Nắm vững với các nguyên tắc SEO, content
Viết đúng content chuẩn SEO; Có khả năng viết, sáng tạo nội dung, tư duy tốt
Có thể sử dụng Canva hoặc các ứng dụng thiết kế khác
Có thẩm mỹ trong thiết kế: đơn giản, thiết kế phẳng
Có khả năng viết bài tốt, nắm bắt đc các trend trong ngành và đời sống
Có kiến thức quản trị web cơ bản
Nắm vững với các nguyên tắc SEO, content
Viết đúng content chuẩn SEO; Có khả năng viết, sáng tạo nội dung, tư duy tốt
Có thể sử dụng Canva hoặc các ứng dụng thiết kế khác
Có thẩm mỹ trong thiết kế: đơn giản, thiết kế phẳng
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 7 - 10 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7
Thử việc 2 tháng, tham gia BHXH khi vào chính thức
Được tham gia du lịch, team building hằng năm
Cơ hội phát triển, làm việc lâu dài
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7
Thử việc 2 tháng, tham gia BHXH khi vào chính thức
Được tham gia du lịch, team building hằng năm
Cơ hội phát triển, làm việc lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
