Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Số 6 Ngõ 45 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Viết bài chuẩn SEO và cập nhật tin bài hàng ngày lên website Công ty

Phát triển các kênh social

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm

Có khả năng viết bài tốt, nắm bắt đc các trend trong ngành và đời sống

Có kiến thức quản trị web cơ bản

Nắm vững với các nguyên tắc SEO, content

Viết đúng content chuẩn SEO; Có khả năng viết, sáng tạo nội dung, tư duy tốt

Có thể sử dụng Canva hoặc các ứng dụng thiết kế khác

Có thẩm mỹ trong thiết kế: đơn giản, thiết kế phẳng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7 - 10 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7

Thử việc 2 tháng, tham gia BHXH khi vào chính thức

Được tham gia du lịch, team building hằng năm

Cơ hội phát triển, làm việc lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin