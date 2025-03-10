Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, Số 6 Ngõ 45 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Viết bài chuẩn SEO và cập nhật tin bài hàng ngày lên website Công ty
Phát triển các kênh social
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm
Có khả năng viết bài tốt, nắm bắt đc các trend trong ngành và đời sống
Có kiến thức quản trị web cơ bản
Nắm vững với các nguyên tắc SEO, content
Viết đúng content chuẩn SEO; Có khả năng viết, sáng tạo nội dung, tư duy tốt
Có thể sử dụng Canva hoặc các ứng dụng thiết kế khác
Có thẩm mỹ trong thiết kế: đơn giản, thiết kế phẳng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7 - 10 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7
Thử việc 2 tháng, tham gia BHXH khi vào chính thức
Được tham gia du lịch, team building hằng năm
Cơ hội phát triển, làm việc lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 973/98 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

