Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG NỘI THẤT TTCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - VP - 2 - 04 Tầng 2, Tòa nhà St. Moritz, 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến lược SEO hiệu quả.

Thực hiện tối ưu hóa website (On-page SEO): tối ưu hóa nội dung, tiêu đề, mô tả, hình ảnh, cấu trúc website…

Xây dựng và triển khai các chiến dịch SEO Off-page: xây dựng backlink chất lượng, PR website trên các diễn đàn, mạng xã hội…

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch SEO.

Sử dụng các công cụ SEO để theo dõi thứ hạng từ khóa, traffic website…

Đề xuất các giải pháp cải thiện thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm.

Cập nhật kiến thức và xu hướng SEO mới nhất.

Hỗ trợ đội ngũ Marketing trong việc xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing khác.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm SEO.

Hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc SEO On-page và Off-page.

Thành thạo các công cụ SEO như Google Search Console, Google Analytics, Ahrefs, SEMrush…

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết trình.

Có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Quen thuộc với các công cụ thiết kế đồ họa cơ bản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG NỘI THẤT TTCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG NỘI THẤT TTCOM

