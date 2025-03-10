Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CODEGYM ĐÀ NẴNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 23, Lô TT01, KĐT Mon City, Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Xây dựng, sáng tạo các loại hình content như: Landing page, Facebook posts, bài PR, bài tin tức website, bài SEO, email, email Marketing.....

Nghiên cứu thị trường, xu hướng công nghệ và nhu cầu của học viên để tạo ra nội dung mang tính chất giáo dục và thu hút.

Phối hợp với Designer/ Digital Marketing để sản xuất nội dung trên nhiều định dạng (hình tĩnh, hình động, infographic...)

Tham gia cùng team xây dựng và thực hiện các chiến dịch Marketing, đóng góp ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch Digital Marketing.

Hỗ trợ lên ý tưởng và lập kế hoạch, xây dựng chiến lược truyền thông.

Hỗ trợ/phụ trách tổ chức các sự kiện.

Đo lường và phân tích hiệu quả của các chiến dịch content marketing, đưa ra các cải tiến và tối ưu hóa chiến lược.

Tham gia vào các dự án sáng tạo, hỗ trợ trong việc xây dựng hình ảnh và truyền thông thương hiệu CodeGym.

Quản trị các kênh social media của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành đào tạo, giáo dục hoặc công nghệ).

Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo và có khả năng truyền tải thông tin một cách rõ ràng, mạch lạc.

Hiểu biết về SEO và tối ưu hóa nội dung trên các công cụ tìm kiếm.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập, có trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ hỗ trợ thiết kế như canva, capcut...

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CODEGYM ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần học tập và phát triển.

Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (như sinh nhật, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13).

Được tham gia seminar công ty 1 lần/tuần.

Tham gia các khóa đào tạo định kỳ về quản lý công việc và chuyên môn.

Hỗ trợ chi phí học tập nâng cao chuyên môn.

Khám sức khỏe tổng quát hàng năm.

Du lịch công ty/team building 2 lần/năm.

Review lương 2 lần/năm.

Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Nghỉ Thứ 7, và Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

