Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Capital Garden, Phường Phương Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Quảng cáo, Ads: Facebook, Tiktok, Youtube

Đo lường tối ưu hiệu quả chiến dịch,

Báo cáo kết quả hàng ngày, tuần, tháng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ. Có mong muốn phát triển và học hỏi thêm về marketing Social Media với Youtube, Facebook, Tiktok...

Chăm chỉ chịu khó, có tinh thần tự học

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí hoặc chức vụ tương tự ít nhất 6 tháng

Kinh nghiệm phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ marketing.

Có laptop

Tại CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000đ - 20 tr - 30 tr (lương cứng + % doanh thu)

Tăng lương theo năng lực, thành tích và sự phát triển của dự án, thu nhập có thể tăng theo tháng, theo quý

Có cơ hội thăng tiến, đồng hành và làm giàu tại công ty, thu nhập upto 100 triệu

Được tham gia các buổi đào tạo, training, workshop nâng cao năng lực, kiến thức, cơ hội phát triển

Hưởng đầy đủ phúc lợi, nghỉ lễ, du lịch, liên hoan, hưởng tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin