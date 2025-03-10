Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa Capital Garden, Phường Phương Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Quảng cáo, Ads: Facebook, Tiktok, Youtube
Đo lường tối ưu hiệu quả chiến dịch,
Báo cáo kết quả hàng ngày, tuần, tháng
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ. Có mong muốn phát triển và học hỏi thêm về marketing Social Media với Youtube, Facebook, Tiktok...
Chăm chỉ chịu khó, có tinh thần tự học
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí hoặc chức vụ tương tự ít nhất 6 tháng
Kinh nghiệm phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ marketing.
Có laptop
Chăm chỉ chịu khó, có tinh thần tự học
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí hoặc chức vụ tương tự ít nhất 6 tháng
Kinh nghiệm phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ marketing.
Có laptop
Tại CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000đ - 20 tr - 30 tr (lương cứng + % doanh thu)
Tăng lương theo năng lực, thành tích và sự phát triển của dự án, thu nhập có thể tăng theo tháng, theo quý
Có cơ hội thăng tiến, đồng hành và làm giàu tại công ty, thu nhập upto 100 triệu
Được tham gia các buổi đào tạo, training, workshop nâng cao năng lực, kiến thức, cơ hội phát triển
Hưởng đầy đủ phúc lợi, nghỉ lễ, du lịch, liên hoan, hưởng tháng 13...
Tăng lương theo năng lực, thành tích và sự phát triển của dự án, thu nhập có thể tăng theo tháng, theo quý
Có cơ hội thăng tiến, đồng hành và làm giàu tại công ty, thu nhập upto 100 triệu
Được tham gia các buổi đào tạo, training, workshop nâng cao năng lực, kiến thức, cơ hội phát triển
Hưởng đầy đủ phúc lợi, nghỉ lễ, du lịch, liên hoan, hưởng tháng 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI