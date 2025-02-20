Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 47 Ngõ 100 Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Trách nhiệm công việc
Phụ trách xây dựng, quản lý nội dung và hình ảnh thương hiệu của công ty trên các kênh truyền thông: Facebook, Youtube, Website. Từ đó, gia tăng uy tín của thương hiệu và góp phần tăng traffic trên các kênh truyền thông
2. Nội dung công việc
Sáng tạo content marketing cho các kênh online : Website, diễn đàn, Facebook, Youtube... và các ấn phẩm truyền thông khác theo định hướng của Khách Hàng và Công ty.
Viết, biên tập nội dung cho các website và fanpage, giới thiệu sản phẩm... cho công tác truyền thông quảng cáo.
Đề xuất ý tưởng thực hiện nội dung về hình ảnh, video, infographic...theo phong cách của thương hiệu.
Nắm bắt nhu cầu và xu hướng của khách hàng để phát triển chủ đề, nội dung mới phù hợp.
Báo cáo hiệu quả của các kênh truyền thông mình quản lý.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ / Tính cách
Cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu trong công việc
Người cầu thị, ham học hỏi, luôn thích tìm tòi
Kỹ năng
Tìm kiếm thông tin
Viết bài chuẩn Seo
Sử dụng ngôn ngữ tốt, mạch lạc, logic
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Khả năng tổng hợp kiến thức và nghiên cứu sâu
Tư duy chủ động, tinh thần cầu thị và tác phong chuyên nghiệp
Kiến thức chuyên môn
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, báo chí hoặc các ngành liên quan đến Truyền thông
Ưu tiên ứng viên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp phần mềm B2B
Có niềm yêu thích với viết lách, và sáng tạo nội dung đa nền tảng

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12-15 triệu tương ứng năng lực
Được đào tạo kỹ lưỡng về thị trường, sản phẩm và các kiến thức chuyên môn liên quan về thương mại điện tử, content đa mảng
Được làm việc và cập nhật kiến thức liên tục từ các chuyên gia Digital, Ecommerce
Lương tháng 13; thưởng các ngày lễ Tết theo quy định của công ty
Tham gia BHXH, BHYT..., đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h45 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng , Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

