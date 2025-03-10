Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAKER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 27 Sunrise K - KĐT The Manor Central Park - Nguyễn Xiển - Hoàng Mai - Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công Việc

• Xây dựng & Triển khai Chiến lược Digital Marketing: Lập kế hoạch, xây dựng chiến lược truyền thông số phù hợp với định hướng phát triển của nền tảng gọi xe công nghệ.

• Quản lý Chiến dịch Trực tuyến: Tối ưu hóa các kênh SEO, SEM, Social Media, Email Marketing và các chiến dịch quảng cáo trực tuyến nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

• Phân tích Dữ liệu & Báo cáo: Sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.) để theo dõi hiệu quả chiến dịch, đưa ra đề xuất cải tiến và báo cáo định kỳ cho Ban lãnh đạo.

• Hợp tác Nội bộ: Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Sản phẩm, Thiết kế và Bán hàng để đảm bảo các chiến dịch marketing đồng bộ và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Ứng Viên

• Kinh nghiệm: Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các startup hoặc công ty công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực gọi xe công nghệ.

• Kỹ năng chuyên môn:

• Thành thạo SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads và các kênh truyền thông xã hội khác.

• Kỹ năng phân tích số liệu, thành thạo các công cụ như Google Analytics, Excel và các phần mềm phân tích dữ liệu liên quan.

• Khả năng sáng tạo và định hướng chiến lược.

• Kỹ năng mềm:

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

• Khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

• Yêu cầu khác:

• Hiểu biết về ngành gọi xe công nghệ và các xu hướng công nghệ mới là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAKER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền Lợi

• Mức lương cạnh tranh: Định mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

• Cơ hội phát triển: Môi trường làm việc sáng tạo, năng động cùng các chuyên gia trong ngành.

• Phúc lợi: Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, thưởng hiệu suất và các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

• Đào tạo & Thăng tiến: Cơ hội được đào tạo chuyên sâu và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAKER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.