Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LUONGSON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn quận,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

-Xây dựng hệ thống quảng cáo liên tục trên fanpage của facebook.

-Xây dựng, phát triển các hệ thống nguyên liệu quảng cáo.

-Viết nội dung content hấp dẫn, thú vị và có giá trị để tiếp cận người sử dụng dịch vụ của công ty, thay đổi họ và thuyết phục họ lựa chọn dịch vụ của công ty.

-Xây dựng dựng phát triển dự án sem, sem = seo + ppc (tạm dịch là tiếp thị trên thanh công cụ tìm kiếm gần gũi người có hành vi sử dụng internet như website, google, youtube, facebook, diễn đàn online, group tâm sự, email, trên app game, blog chia sẻ bí quyết, trang bán hàng điện tử.)

chạy quảng cáo facebook ads, google adwords/gdn, native, coccoc...đưa ra ngân sách, xác định mục tiêu khách hàng.

-Thống kê, liên hệ đám phán book quảng cáo từ các nhà cung cấp đối tác web online, offline.

-Thống kê khách hàng tiềm năng, mô phỏng trước kết quả tối thiểu đạt được.

báo cáo tiến độ theo tuần, tháng, quý lên cấp trên.

-Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu cầu của giám đốc và bộ phận marketing.

hỗ trợ bộ phận khác theo yêu cầu.

-Đề xuất các ý tưởng sáng tạo cải tiến công tác nghiệp vụ nhằm nâng cao tốc độ, hiệu quả làm việc.

đề xuất các vấn đề liên quan để đẩy mạnh kpl.

-Chủ động giải quyết các vấn đề thuộc nghiệp vụ đảm trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam/nữ tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên ngành marketing, quản trị kinh doanh và các nhóm ngành liên quan.

-Ưu tiên ứng viên có kiến thức về các lĩnh vực công nghệ thông tin khác liên quan như: marketing, sale, chạy quảng cáo...

-Tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.

-Có khả năng sáng tạo ý tưởng, cập nhật các xu hướng mới.

-Có 06 tháng trở lên trong công tác chuyên môn.

-Đủ sức khỏe, có thể làm việc xa nhà thời gian dài.

-Trung thực và có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với công việc.

-Khả năng thích ứng và linh hoạt với công việc áp lực cao.

-Khả năng sáng tạo, khả năng làm việc nhóm tốt.

-Chủ động trong công việc, khả năng làm việc độc lập khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LUONGSON Thì Được Hưởng Những Gì

năm thứ 2 trở đi, mỗi năm tăng 10tr, chia mỗi tháng tăng 2tr, tăng đủ 10tr thì dừng, các năm tiếp theo sẽ như vậy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LUONGSON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.