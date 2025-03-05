Tuyển Digital Marketing ICONIC Beauty Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày ý tưởng về hình ảnh post social ) trên Fanpage và Instagram.

Cùng team phát triển cộng đồng trên group FB

Tham gia xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên theo học các chuyên ngành về Marketing, Truyền thông - Báo chí, hoặc các chuyên ngành tương đương.

Yêu thích tìm kiếm xu hướng và viết lách sáng tạo nội dung.

Yêu thích lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, thẩm mỹ.

Có laptop cá nhân.

Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop hoặc các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế.

Tại ICONIC Beauty Center Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm 3.500.000đ/ tháng + thưởng hiệu suất

Có cơ hội làm việc với KOL, KOC lớn trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ

Môi trường làm việc năng động, trẻ, chuyên nghiệp.

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...

Hỗ trợ chi phí đi lại (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ICONIC Beauty Center

