Tuyển Digital Marketing Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Lên kế hoạch, quản lý và sản xuất nội dung trên các nền tảng Social Media như Facebook, Instagram, Tiktok...

Phối hợp cùng các bộ phận khác để sản xuất, triển khai các chiến dịch truyền thông

Quản lý tài nguyên trên nền tảng Social Media

Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch trên nền tảng Social Media

Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý

Các bạn năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao, có tham vọng phát triển trong ngành Marketing

Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm làm Social Media

Các bạn chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao, có tham vọng phát triển trong ngành Marketing

Thích ứng nhanh với yêu cầu công việc liên tục thay đổi

Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm Thì Được Hưởng Những Gì

Được học và làm việc trực tiếp với các quản lý đã có nhiều kinh nghiệm

Được làm tại môi trường năng động, start-up nhưng chuyên nghiệp với KPIs, quy trình, hệ thống rõ ràng

Lương, thưởng theo năng lực, thu nhập 8-12tr (Lương cứng + Commission + Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe)

Thưởng tháng lương thứ 13, hàng năm đi du hí, hàng tháng đi ăn chơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

