Tuyển Digital Marketing Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lên kế hoạch, quản lý và sản xuất nội dung trên các nền tảng Social Media như Facebook, Instagram, Tiktok...
Phối hợp cùng các bộ phận khác để sản xuất, triển khai các chiến dịch truyền thông
Quản lý tài nguyên trên nền tảng Social Media
Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch trên nền tảng Social Media
Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các bạn năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao, có tham vọng phát triển trong ngành Marketing
Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm Thì Được Hưởng Những Gì
Được học và làm việc trực tiếp với các quản lý đã có nhiều kinh nghiệm
Được làm tại môi trường năng động, start-up nhưng chuyên nghiệp với KPIs, quy trình, hệ thống rõ ràng
Lương, thưởng theo năng lực, thu nhập 8-12tr (Lương cứng + Commission + Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe)
Thưởng tháng lương thứ 13, hàng năm đi du hí, hàng tháng đi ăn chơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
