Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản MDLand Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

• Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch Digital Marketing cho dự án bất động sản, phát triển thương hiệu của Công ty, các chương trình truyền thông, promotion...

• Triển khai kế hoạch và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo...

• Phối hợp với Content Marketing, Thiết kế để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra

• Thực hiện nghiệm thu các hoạt động MKT theo yêu cầu của công ty và chủ đầu tư

• Hỗ trợ phòng MKT tổ chức một số sự kiện nội bộ của công ty

• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm chạy Digital MKT, mạnh về goodle ads, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm digital Bất động sản

• Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm trong công việc

• Ham học hỏi, tinh thần cầu tiến

• Có kỹ năng phân tích và đọc số liệu tốt.

• Khả năng đánh giá kết quả, đưa ra được lý do bằng các chỉ số phân tích, hiểu đối tượng người dùng.

Tại Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản MDLand Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cơ bản + Thưởng theo KQKD của công ty

• Lương cơ bản chính thức: 13.000.000 - 15.000.000 triệu, thử việc trong 2 tháng, hưởng 85%

• Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13.

• Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng, chuyên môn

• Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành.

• Được hưởng chế độ BHXH và phúc lợi xã hội khác theo đúng quy định của pháp luật

• Chương trình Teambuilding, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản MDLand Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin