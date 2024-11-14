Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch Chạy Ads các nền tảng Facebook/Tiktok,... (có thể lựa chọn chuyên mảng có thế mạnh)

Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh Digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

Nghiên cứu và cập nhật những xu hướng mới

Hỗ trợ các bộ phận khác khi có liên quan đến công việc.

Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/kiến thức: Có kiến thức về Digital Marketing cập nhập các xu hướng mới của ngành.

Nam/nữ, có > 6 tháng kinh nghiệm chạy ads.

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 - 30 triệu +++

LCB 8-12 triệu + % KPI + trợ cấp (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực)

- Xét tăng lương (theo năng lực)

- Đóng BHXH, nghỉ lễ, phép và các chế độ theo quy định của Nhà nước/ Công ty

-Có chế độ 12 ngày phép/năm

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Tham gia các hoạt động tập thể: hội thảo, du lịch, teambuilding, kỷ niệm ngày thành lập Công ty, sinh nhật CBCNV,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.