Tuyển Digital Marketing Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia các chiến dịch chạy quảng cáo của công ty.
Xây dựng và quản lí page, tài khoản.
Tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu về sản phẩm.
Xây dựng thương hiệu sản phẩm, công ty trên các kênh truyền thông digital
Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH
Sử dụng cơ bản phần mềm Photoshop, edit trên PC
Thao tác máy tính nhanh
Kĩ năng giao tiếp
Kĩ năng làm việc nhóm
Ham học hỏi, cầu tiến

Tại Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB: 6,5tr-7tr + %HH + Thưởng+ Tiền thưởng thụ động từ CSKH. Thu nhập 10 - 30M
Chỗ gửi xe free
Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhât hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,..
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng,team building, Year and Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền

Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Mậu Chử, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

