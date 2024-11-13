Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dược Phẩm Vinh Gia - Số 9 Nguyễn Hoàng (Cạnh Điện Máy Xanh 55 Nguyễn Hoàng), Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Quản trị nội dung website/youtube được giao

+ Phân tích từ khóa sản phẩm/chủ đề được giao

+ Ghom nhóm từ khóa chuyển đội nội dung viết bài

+ Triển khai kỹ thuật Onpage bài viết chuẩn yêu cầu SEO cho nhóm được giao

+ Triển khai kỹ thuật Offpage bài viết/bộ từ khóa được giao

+ Tối ưu html, schema cho website và bài viết

+ Theo dõi và thúc đẩy thứ hạng từ khóa

+ Báo cáo hàng tuần cho lead về thực trạng

+ Chi tiết khác sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn và nhận việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Với người có kinh nghiệm : yêu cầu show và trình bày dự án đã thành công của bản thân hoặc đã làm được ở công ty cũ không quan trọng thời gian. Số lượng từ khóa tự triển khai trên 100 từ

+ Cần nắm vững quy trình SEO và các thuật toán của google/youtube

+ (ƯU TIÊN) có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên , đã từng làm SEO cho lĩnh vực SỨC KHỎE, DƯỢC PHẨM

+ (ƯU TIÊN)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cơ bản : 10 – 15 tr ( đã có kinh nghiệm ) hoặc thỏa thuận tùy vào khả năng của ứng viên

+ Thưởng : các ngày lễ, tết theo đầy đủ theo quy định

+ Chế độ BHYT, BHXH sau 1 năm và ký hợp đồng dài hạn với công ty

+ Xét tăng lương hàng năm tối thiểu 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.