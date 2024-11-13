Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA
- Hà Nội: Dược Phẩm Vinh Gia
- Số 9 Nguyễn Hoàng (Cạnh Điện Máy Xanh 55 Nguyễn Hoàng), Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
+ Quản trị nội dung website/youtube được giao
+ Phân tích từ khóa sản phẩm/chủ đề được giao
+ Ghom nhóm từ khóa chuyển đội nội dung viết bài
+ Triển khai kỹ thuật Onpage bài viết chuẩn yêu cầu SEO cho nhóm được giao
+ Triển khai kỹ thuật Offpage bài viết/bộ từ khóa được giao
+ Tối ưu html, schema cho website và bài viết
+ Theo dõi và thúc đẩy thứ hạng từ khóa
+ Báo cáo hàng tuần cho lead về thực trạng
+ Chi tiết khác sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn và nhận việc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Cần nắm vững quy trình SEO và các thuật toán của google/youtube
+ (ƯU TIÊN) có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên , đã từng làm SEO cho lĩnh vực SỨC KHỎE, DƯỢC PHẨM
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thưởng : các ngày lễ, tết theo đầy đủ theo quy định
+ Chế độ BHYT, BHXH sau 1 năm và ký hợp đồng dài hạn với công ty
+ Xét tăng lương hàng năm tối thiểu 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
