Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 160 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, thực hiện và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google, và các kênh quảng cáo khác nhằm tăng trưởng khách hàng cho các dịch vụ thẩm mỹ của công ty.

Đảm bảo hiệu quả chi phí quảng cáo và tối đa hóa ROI cho các chiến dịch, điều chỉnh chiến dịch theo thời gian thực để đạt được mục tiêu.

Làm việc chặt chẽ với phòng Nội dung để đảm bảo nội dung quảng cáo chất lượng, hấp dẫn và tuân thủ quy định của ngành.

Định hướng và đào tạo đội ngũ Ads, bao gồm kỹ năng chạy quảng cáo, phân tích dữ liệu và báo cáo.

Thực hiện báo cáo hàng tháng về hiệu quả chiến dịch quảng cáo, đưa ra các giải pháp cải thiện và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo số, ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ hoặc có kiến thức về phẫu thuật, tiểu phẫu.

Kỹ năng phân tích dữ liệu quảng cáo và sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights,...

Khả năng điều phối công việc, quản lý ngân sách và ra quyết định nhanh nhạy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 70 triệu trở lên (Bao gồm: LCB + HH theo % tổng doanh thu).

Tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định Nhà nước và công ty

Thưởng lễ tết, hoạt động văn hóa nội bộ theo quy định công ty

Tham gia các chương trình: Teambuilding, 8/3, Year End Party...và nhiều hoạt động, sự kiện nội bộ.

Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình tạo cơ hội thăng tiến cho CBNV

Môi trường trẻ trung, năng động, hòa đồng, ghi nhận xứng đáng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL

