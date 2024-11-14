Tuyển Digital Marketing THE NGUYEN TRAVEL .,JSC - TNT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 73 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và giám sát hiệu quả hoạt động bán hàng qua Livestream

Kiểm soát và quản lý chất lượng bán hàng qua Livestream

Đào tạo kiến thức cho mẫu Livestream, nhân viên set up, nhân viên phụ Livestream để phục vụ cho các buổi livestream hàng tuần.

Quản lý chất lượng Livestream, bảo đảm chỉ tiêu doanh thu đề ra, gia tăng mắt thật theo tháng, quý.

Giám sát và bổ sung nhiệm vụ, thời gian livestream cho từng nhân viên trong thời gian quy định.

Báo cáo kết quả và xử lý các vấn đề phát sinh

Tương tác theo dõi số đơn và ý kiến khách hàng của mỗi buổi Livestream để đưa ra kế hoạch cho những buổi Livestream tiếp theo

Phối hợp với nhân viên Content, Designer đăng tin quảng cáo về Livestream

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành marketing, truyền thông, báo chí, kinh tế...hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Livestream. Có kinh nghiệm làm Leader Livestream là lợi thế.

Có kinh nghiệm livestream đa kênh: facebook, Tiktok, Shopee, Lazada, Tiki... là lợi thế

Có tư duy thẩm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn, lưu loát, dễ nghe, truyền cảm, có khả năng diễn đạt.

Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt, năng động nhiệt tình, ưu tiên có khiếu hài hước.

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cầu thị và có khả năng chịu áp lực.

Tại THE NGUYEN TRAVEL .,JSC - TNT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12 - 15 triệu + % hoa hồng + phụ cấp

Công ty đóng BHXH sau 3 tháng làm việc chính thức

Lương tháng 13, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng cá nhân, Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi theo quy định của công ty

Tham gia các khóa đào tạo phát triển năng lực, teambuilding

Môi trường làm việc năng động và thân thiện, được hỗ trợ tốt nhất để hoàn thành công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THE NGUYEN TRAVEL .,JSC - TNT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin