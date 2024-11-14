Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ALAMEA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 455A Bát Khối, Long Biên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Thực hiện ghi hình livestream tại công ty phục vụ cho việc bán hàng trên kênh TikTok và Facebook

Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream.

Lên ý tưởng, kịch bản livestream phù hợp với từng chiến dịch, từng đối tượng khách hàng trên fanpage;

Phối hợp với các bộ phận liên quan báo cáo, đánh giá các chiến dịch livestream và cùng đưa ra giải pháp.

Giúp việc cho Sếp trong các khâu xử lý công việc, khách hàng, nhà phân phối, cung cấp...

Đi công tác nước ngoài cùng Sếp (Sếp nữ).

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói lưu loát, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương, chưa có gia đinh là một lợi thế

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm host live

Nhanh nhẹn, xử lý tốt các vấn đề phát sinh khi livestream.

Trung thực, chịu khó và nỗ lực trong công việc.

Đã từng xây dựng nội dung Livestream là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALAMEA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10tr + % thưởng (trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn).

Có phòng riêng đầy đủ thiết bị để livestream tại công ty.

Có chỗ ăn ở nếu cần ở lại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALAMEA

