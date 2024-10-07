Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý điều hành, xây dựng chiến lược, giám sát chỉ đạo công tác triển khai bán hàng. Tuyển dụng, đào tạo đảm bảo chất lượng công việc đội ngũ nhân viên. Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo, đảm bảo doanh số theo KPIs được giao. Các công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Quản lý điều hành, xây dựng chiến lược, giám sát chỉ đạo công tác triển khai bán hàng.

Tuyển dụng, đào tạo đảm bảo chất lượng công việc đội ngũ nhân viên.

Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo, đảm bảo doanh số theo KPIs được giao.

Các công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Có kinh nghiệm Ít nhất 3 - 5 năm trong lĩnh vực Bất động sản. Ưu tiên ứng viên Chứng chỉ môi giới, Quản lý Sàn giao dịch, Định giá bất động sản Có kinh nghiệm quản lý nhân sự quy mô từ 20 nhân sự, có khả năng huy động & phát triển đội ngũ bán hàng Trách nhiệm, nhiệt huyết, chi tiết cẩn thận sát sao với công việc

Tốt nghiệp Đại học

Có kinh nghiệm Ít nhất 3 - 5 năm trong lĩnh vực Bất động sản.

Ưu tiên ứng viên Chứng chỉ môi giới, Quản lý Sàn giao dịch, Định giá bất động sản

Có kinh nghiệm quản lý nhân sự quy mô từ 20 nhân sự, có khả năng huy động & phát triển đội ngũ bán hàng

Trách nhiệm, nhiệt huyết, chi tiết cẩn thận sát sao với công việc

Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20.000.000 - 30.000.000 + hoa hồng Hoa hồng cực hấp dẫn, THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN. Môi trường năng động trẻ trung Làm hết sức chơi hết mình. Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước Khám sức khỏe định kỳ Được đi du lịch trong nước và nước ngoài cùng công ty. Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý

Lương cứng: 20.000.000 - 30.000.000 + hoa hồng

Hoa hồng cực hấp dẫn, THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN.

Môi trường năng động trẻ trung

Làm hết sức chơi hết mình.

Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước

Khám sức khỏe định kỳ

Được đi du lịch trong nước và nước ngoài cùng công ty.

Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin