Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty cổ phần Bất động sản BHS
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý điều hành, xây dựng chiến lược, giám sát chỉ đạo công tác triển khai bán hàng. Tuyển dụng, đào tạo đảm bảo chất lượng công việc đội ngũ nhân viên. Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo, đảm bảo doanh số theo KPIs được giao. Các công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Quản lý điều hành, xây dựng chiến lược, giám sát chỉ đạo công tác triển khai bán hàng.
Tuyển dụng, đào tạo đảm bảo chất lượng công việc đội ngũ nhân viên.
Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo, đảm bảo doanh số theo KPIs được giao.
Các công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Có kinh nghiệm Ít nhất 3 - 5 năm trong lĩnh vực Bất động sản. Ưu tiên ứng viên Chứng chỉ môi giới, Quản lý Sàn giao dịch, Định giá bất động sản Có kinh nghiệm quản lý nhân sự quy mô từ 20 nhân sự, có khả năng huy động & phát triển đội ngũ bán hàng Trách nhiệm, nhiệt huyết, chi tiết cẩn thận sát sao với công việc
Tốt nghiệp Đại học
Có kinh nghiệm Ít nhất 3 - 5 năm trong lĩnh vực Bất động sản.
Ưu tiên ứng viên Chứng chỉ môi giới, Quản lý Sàn giao dịch, Định giá bất động sản
Có kinh nghiệm quản lý nhân sự quy mô từ 20 nhân sự, có khả năng huy động & phát triển đội ngũ bán hàng
Trách nhiệm, nhiệt huyết, chi tiết cẩn thận sát sao với công việc

Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20.000.000 - 30.000.000 + hoa hồng Hoa hồng cực hấp dẫn, THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN. Môi trường năng động trẻ trung Làm hết sức chơi hết mình. Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước Khám sức khỏe định kỳ Được đi du lịch trong nước và nước ngoài cùng công ty. Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý
Lương cứng: 20.000.000 - 30.000.000 + hoa hồng
Hoa hồng cực hấp dẫn, THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN.
Môi trường năng động trẻ trung
Làm hết sức chơi hết mình.
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước
Khám sức khỏe định kỳ
Được đi du lịch trong nước và nước ngoài cùng công ty.
Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Công ty cổ phần Bất động sản BHS Tầng 2 - Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm P. Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

