Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Giới tính Nữ
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm 5 năm
Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Đảm bảo thực hiện 100% chỉ tiêu doanh số/doanh thu bán hàng và phát triển đội ngũ kinh doanh Tận tâm – Chuyên nghiệp.

Phát triển thị trường: Nghiên cứu, đánh giá tình hình thị trường và đề xuất các kế hoạch phát triển sản phẩm, chiến lược Marketing phù hợp.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn và cải tiến các quy trình kinh doanh;

Triển khai các công việc bán hàng tới nhân viên phòng Kinh doanh, chịu trách nhiệm về doanh thu, doanh số bán hàng.

Thiết lập và duy trì các mối quan hệ khách hàng tiềm năng;

Chăm sóc hệ thống khách hàng đang phân phối sản phẩm;

Báo cáo, đánh giá hoạt động kinh doanh, bán hàng.

Thu hút, tuyển dụng, đào tạo, phát triển, gắn kết đội ngũ kinh doanh hiệu quả, chuyên nghiệp.

Thực hiện các Báo cáo theo quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2.1. Yêu cầu chuyên môn:

Độ tuổi: từ 35 – 50 tuổi;

Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính – kế toán,...

Hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh sơn nước.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nắm chắc các quy trình bán hàng.

Giới tính: Nam.

2.2. Yêu cầu kỹ năng:

Giao tiếp, đàm phán và thương lượng tốt;

Khả năng kết nối, truyền động lực; đoàn kết nội bộ phát huy sức mạnh tập thể;

Kỹ năng giao việc, đánh giá, đào tạo và phát triển nhân viên;

Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch;

Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định;

Gần gũi, quan tâm, lắng nghe và chia sẻ với đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

