Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô TM

- 8, Khu đô thị Hồ Sen

- Cầu Rào 2, Phường An Biên, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi phản hồi khách hàng để nắm bắt, khai thác, đáp ứng kịp thời nhu cầu về mong muốn, dịch vụ.
- Thực hiện phân bổ chỉ tiêu doanh số của từng nhân viên cho phù hợp và phổ biến cho từng nhân viên.
- Nắm tiến trình thực hiện kế hoạch doanh số, kế hoạch khách hàng, công việc của nhân viên hàng tháng, quý. Theo sát doanh số của từng cá nhân để có những biện pháp, hỗ trợ kịp thời cho từng nhân viên.
- Tham dự về đề xuất cho Phòng Marketing những phương án, biện pháp hỗ trợ kịp thời cho công việc kinh doanh từng thời điểm.
- Tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả của các chương trình khuyến mãi, giảm giá, các chương trình khác được yêu cầu.
- Xây dựng và quản lý, phát triển dữ liệu khách hàng.
- Theo dõi và kiểm tra kế hoạch khảo sát thị trường vào từng thời điểm, tổng hợp báo cáo cho cấp quản lý. Năm thông tin thị trường, đối thủ vào từng thời điểm để đối chiếu
- Trực tiếp giao dịch với khách hàng VIP, khách hàng ngoại giao của Công ty khi được yêu cầu.
- Đào tạo đội ngũ Kinh doanh chuyên nghiệp, tạo môi trường làm việc nội bộ năng động hiệu quả.
- Theo dõi tổng thể và có hướng dẫn về các giao dịch nhằm đảm bảo mức độ thành công và cung cấp dịch vụ tốt nhất
- Tham dự trực tiếp, gián tiếp cùng Nhân viên kinh doanh trong giao dịch với khách hàng lớn, khách hàng khó tính, sự kiện lớn.
- Kiểm tra giám sát để đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quy trình làm việc.
- Thực hiện đúng biểu giá quy định và linh hoạt trong thẩm quyền. Trường hợp khác cần thông qua cấp có thẩm quyền cao hơn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Tiệc cưới, QTKD
- Có kỹ năng bán hàng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý đội nhóm
- Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kiến thức về các kỹ năng bán hàng, thành thạo vi tính văn phòng, Tiếng Anh giao tiếp, kiến thức xã hội
- Đạo đức tốt, trung thực, nhiệt tình trong công việc, quyết đoán, năng động, có tính kỉ luật cao, đặt quyền lợi Công ty lên hàng đầu.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, theo năng lực
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật BHXH
- Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của nhà nước
- Thưởng doanh số, lương tháng 13
- Du lịch, khám sức khỏe hàng năm
- Hỗ trợ ăn ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô TM8 Khu đô thị Hồ Sen - Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

