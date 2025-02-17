Tuyển Giám đốc kinh doanh Tập Đoàn Công Nghệ G-Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

G-Group đang tìm kiếm một Giám đốc Kinh doanh tài năng, người sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Ứng viên lý tưởng sẽ có kinh nghiệm phát triển quan hệ đối tác chiến lược, dẫn dắt đội ngũ kinh doanh và tối ưu hóa các chỉ số tài chính (PnL) nhằm đạt mục tiêu kinh doanh năm 2025.

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

- Chủ trì xây dựng, quản lý các chiến lược kinh doanh B2B hiệu quả để đạt mục tiêu tăng trưởng của tập đoàn

- Phát triển và duy trì các mối quan hệ kinh doanh quan trọng với đối tác và khách hàng.

-

- Xây dựng và triển khai mục kinh doanh B2B, mở rộng thị trường, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp.

- Tìm kiếm, thiết lập và phát triển quan hệ với các đối tác chiến lược, khách hàng lớn (doanh nghiệp, tập đoàn).

- Dẫn dắt và tối ưu hiệu suất đội ngũ bán hàng, thúc đẩy doanh thu và tăng trưởng bền vững.

- Phối hợp với các bộ phận nội bộ (Marketing, Sản phẩm, Tài chính) để xây dựng các giải pháp phù hợp với nhu cầu khách hàng doanh nghiệp.

- Nghiên cứu thị trường, đề xuất các phương án tăng trưởng và mô hình kinh doanh hiệu quả.