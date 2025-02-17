Tuyển Giám đốc kinh doanh Tập Đoàn Công Nghệ G-Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn Công Nghệ G-Group
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Tập Đoàn Công Nghệ G-Group

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Tập Đoàn Công Nghệ G-Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1st Floor, B Building

- Golden Land Tower, 275 Nguyen Trai, Thanh Xuan, HN

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

G-Group đang tìm kiếm một Giám đốc Kinh doanh tài năng, người sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Ứng viên lý tưởng sẽ có kinh nghiệm phát triển quan hệ đối tác chiến lược, dẫn dắt đội ngũ kinh doanh và tối ưu hóa các chỉ số tài chính (PnL) nhằm đạt mục tiêu kinh doanh năm 2025.
CHI TIẾT CÔNG VIỆC
- Chủ trì xây dựng, quản lý các chiến lược kinh doanh B2B hiệu quả để đạt mục tiêu tăng trưởng của tập đoàn
- Phát triển và duy trì các mối quan hệ kinh doanh quan trọng với đối tác và khách hàng.
-
- Xây dựng và triển khai mục kinh doanh B2B, mở rộng thị trường, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp.
- Tìm kiếm, thiết lập và phát triển quan hệ với các đối tác chiến lược, khách hàng lớn (doanh nghiệp, tập đoàn).
- Dẫn dắt và tối ưu hiệu suất đội ngũ bán hàng, thúc đẩy doanh thu và tăng trưởng bền vững.
- Phối hợp với các bộ phận nội bộ (Marketing, Sản phẩm, Tài chính) để xây dựng các giải pháp phù hợp với nhu cầu khách hàng doanh nghiệp.
- Nghiên cứu thị trường, đề xuất các phương án tăng trưởng và mô hình kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn Công Nghệ G-Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Công Nghệ G-Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Công Nghệ G-Group

Tập Đoàn Công Nghệ G-Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa Nhà Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân Tp. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

