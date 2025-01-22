Tuyển Giám đốc kinh doanh Bình Minh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Giám đốc kinh doanh Bình Minh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bình Minh Group
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Bình Minh Group

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Bình Minh Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10 Trương Đình Hội, P.16, Q.8, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC (JOB DESCRIPTION)
• Xây dựng kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển hệ thống kênh GT (General Trade) và MT (Modern Trade).
• Phân tích, đánh giá tiềm năng các khu vực, lập danh sách các siêu thị cần hợp tác, cửa hàng GT chiến lược cần phát triển.
• Lập kế hoạch chi tiết, thực hiện và điều chỉnh các phương án để đạt mục tiêu kinh doanh theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc.
• Đề xuất các chiến lược kinh doanh, chương trình khuyến mãi (KM), hoạt động xúc tiến phù hợp với từng kênh bán hàng.
• Mở rộng hệ thống phân phối trên cả hai kênh GT và MT, đảm bảo sự hiện diện và hình ảnh sản phẩm tại các điểm bán trên toàn quốc.
• GT (General Trade): Cửa hàng bán sỉ, lẻ rượu, chợ truyền thống, đại lý phân phối. Tập trung vào hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), thực phẩm khô, gia vị, hàng thiết yếu.
• MT (Modern Trade): Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử. Đẩy mạnh sản phẩm cao cấp, hàng nhập khẩu,…
• Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng (Sales), PG, và các vị trí liên quan.
• Giám sát hiệu quả công việc, đánh giá hiệu suất, đảm bảo đội ngũ đạt mục tiêu kinh doanh.
• Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nhân sự, nâng cao năng lực, kỹ năng và động lực làm việc cho động lực làm việc của đội ngũ nhân sự trực thuộc, nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Bình Minh Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bình Minh Group

Liên Hệ Công Ty

Bình Minh Group

Bình Minh Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10 Trương Đình Hội, P16, Q8 , TP.HCM, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

