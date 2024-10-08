Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công ty cổ phần Raimu Home
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
● Khảo sát dự án, lên phương án thi công, biện pháp thi công.
● Lập tiến độ thi công cho công trình.
● Sắp xếp công việc cho các tổ đội thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
● Giám sát thi công trực tiếp trên công trình.
● Làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, bàn giao công trình.
● Chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên công trình của dự án đảm nhiệm
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất
● Đọc, hiểu bản vẽ triển khai.
● Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực giám sát công trình xây dựng, nội thất.
● Có kiến thức về nội thất, về gỗ
Tại Công ty cổ phần Raimu Home Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng từ 10-15tr + %ct Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT theo quy định pháp luật; Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty; Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.
Mức lương cứng từ 10-15tr + %ct
Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT theo quy định pháp luật;
Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty;
Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Raimu Home
