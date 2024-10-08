Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

● Khảo sát dự án, lên phương án thi công, biện pháp thi công.

● Lập tiến độ thi công cho công trình.

● Sắp xếp công việc cho các tổ đội thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

● Giám sát thi công trực tiếp trên công trình.

● Làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, bàn giao công trình.

● Chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên công trình của dự án đảm nhiệm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất

● Đọc, hiểu bản vẽ triển khai.

● Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực giám sát công trình xây dựng, nội thất.

● Có kiến thức về nội thất, về gỗ

Tại Công ty cổ phần Raimu Home Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT theo quy định pháp luật; Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty; Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Mức lương cứng từ 10-15tr + %ct

Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT theo quy định pháp luật;

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty;

Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Raimu Home

