Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Đầu tư Titan ( Trung tâm Toán Titan) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 403 Lê Văn thọ, phường 9, Gò Vấp, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công tác chuyên môn.

Phụ trách giảng dạy các lớp Teen (chương trình dành cho học sinh khối THCS) theo sự phân công của trung tâm.

Chuẩn bị nội dung bài học và các giáo cụ phù hợp cho từng tiết dạy theo syllabus của trung tâm.

Theo dõi tình hình học tập của học sinh và hỗ trợ học sinh qua các hoạt động bổ trợ do công ty sắp xếp như: dạy kèm bài, dạy bù bài, ôn tập bài, kèm bài theo nhu cầu học tập riêng của học sinh, giảng dạy các lớp ngoại khóa tăng cường.

Tổ chức thi cuối khóa, chấm bài, báo cáo kết quả.

Tham gia các buổi đào tạo tập huấn do công ty tổ chức.

2. Công tác chăm sóc học sinh

Điểm danh, đánh giá học sinh qua mỗi tiết họ.

Trao đổi thông tin về tình hình học tập của học sinh với phụ huynh và các bộ phận khác (có liên quan) trong trung tâm.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận học vụ để cập nhật thông tin đến phụ huynh và đảm bảo chất lượng học tập của học sinh đạt được kết quả mong muốn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kiến thức ngữ pháp tốt và phát âm chuẩn, dễ nghe.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh.

Ứng viên có các chứng chỉ IELTS - TOEIC là một lợi thế.

Giọng nói rõ ràng và truyền cảm. Phong thái giảng bài tự tin và truyền đạt dễ hiểu.

Thái độ lịch sự, chuyên nghiệp, nhiệt tình, và thân thiện

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Titan ( Trung tâm Toán Titan) Thì Được Hưởng Những Gì

Được ưu tiên trở thành giáo viên Fulltime tại Trung tâm.

Được ưu tiên trở thành Senior teacher tại trung tâm với thu nhập và quyền lợi hấp dẫn.

Làm việc trong môi trường giáo dục lành mạnh, năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Chế độ đãi ngộ cực kỳ Tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Titan ( Trung tâm Toán Titan)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.