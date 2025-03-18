Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM
- Hà Nội: Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Tuyển dụng nhân sự các phòng ban của công ty theo yêu cầu, đảm bảo tiến độ và kế hoạch tuyển dụng đề ra.
Quản lý chất lượng vận hành các quy trình nội bộ, đảm bảo các phòng ban chấp hành nội quy công việc tại công ty.
Lên kế hoạch, đề xuất phương án nâng cao chất lượng vận hành nội bộ.
Cập nhật và thực hiện các quy định về lương, chế độ làm việc, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội và các chính sách khác liên quan đến nhân sự.
Quản lý và đảm bảo việc thực hiện các chế độ và phúc lợi cho nhân viên. Điều này bao gồm chế độ lương, bảo hiểm, kỷ luật, nghỉ phép, và các chính sách phúc lợi khác.
Xử lý các vấn đề và tranh chấp liên quan đến nhân sự. Xử lý khiếu nại, giải quyết xung đột lao động.
Đảm bảo tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp, và xây dựng môi trường làm việc hòa đồng và chuyên nghiệp.
Và các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương.
Có kĩ năng làm báo cáo, phân tích vấn đề.
Kỹ năng tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên, có khả năng đánh giá hồ sơ ứng viên, thực hiện phỏng vấn, kiểm tra tham chiếu, lựa chọn nhân viên phù hợp với yêu cầu công việc, mục tiêu của tổ chức.
Kỹ năng giao tiếp và tương tác: gồm khả năng giao tiếp một cách rõ ràng, hiệu quả, lắng nghe và hiểu ý kiến của người khác, xử lý tình huống giao tiếp khó khăn một cách chuyên nghiệp.
Kiến thức về quy định và chính sách nhân sự, hiểu biết về các luật lao động, quyền lợi, nghĩa vụ của nhân viên, cũng như các chính sách, quy trình nhân sự của tổ chức.
Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc, chịu áp lực công việc.
Thành thạo office văn phòng, bắt buộc giỏi về Excel.
Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo
Thưởng lễ, Tết,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
