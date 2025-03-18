Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tuyển dụng nhân sự các phòng ban của công ty theo yêu cầu, đảm bảo tiến độ và kế hoạch tuyển dụng đề ra.
Quản lý chất lượng vận hành các quy trình nội bộ, đảm bảo các phòng ban chấp hành nội quy công việc tại công ty.
Lên kế hoạch, đề xuất phương án nâng cao chất lượng vận hành nội bộ.
Cập nhật và thực hiện các quy định về lương, chế độ làm việc, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội và các chính sách khác liên quan đến nhân sự.
Quản lý và đảm bảo việc thực hiện các chế độ và phúc lợi cho nhân viên. Điều này bao gồm chế độ lương, bảo hiểm, kỷ luật, nghỉ phép, và các chính sách phúc lợi khác.
Xử lý các vấn đề và tranh chấp liên quan đến nhân sự. Xử lý khiếu nại, giải quyết xung đột lao động.
Đảm bảo tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp, và xây dựng môi trường làm việc hòa đồng và chuyên nghiệp.
Và các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Quản trị Nhân sự, Tâm lý học, Quản trị kinh doanh, Kế toán hoặc những ngành liên quan đến quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương.
Có kĩ năng làm báo cáo, phân tích vấn đề.
Kỹ năng tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên, có khả năng đánh giá hồ sơ ứng viên, thực hiện phỏng vấn, kiểm tra tham chiếu, lựa chọn nhân viên phù hợp với yêu cầu công việc, mục tiêu của tổ chức.
Kỹ năng giao tiếp và tương tác: gồm khả năng giao tiếp một cách rõ ràng, hiệu quả, lắng nghe và hiểu ý kiến của người khác, xử lý tình huống giao tiếp khó khăn một cách chuyên nghiệp.
Kiến thức về quy định và chính sách nhân sự, hiểu biết về các luật lao động, quyền lợi, nghĩa vụ của nhân viên, cũng như các chính sách, quy trình nhân sự của tổ chức.
Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc, chịu áp lực công việc.
Thành thạo office văn phòng, bắt buộc giỏi về Excel.

Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo
Thưởng lễ, Tết,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 16, lô 4A, đường Trung Yên 6, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

