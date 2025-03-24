Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN
Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Quản lý Tuyển Dụng:
Quản lý hệ thống Nhân sự:
Xây dựng Khung năng lực và quy hoạch nhân sự:
Phát triển và triển khai chương trình đào tạo
KPI và đánh giá hiệu suất:
Thúc đẩy văn hóa:
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong quản lý nhân sự
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm quản lý công việc;
Hiểu biết về ISO là một lợi thế
Kỹ năng tổ chức, giao tiếp và đào tạo xuất sắc.
Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch hiệu quả.
Chính trực, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương và Thưởng: Mức lương cạnh tranh, LC 18-22 triệu + Thưởng (theo chính sách của phòng Nhân sự)
Các cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục, bao gồm tham gia các khóa học, hội thảo và sự kiện chuyên ngành.
Được trang bị công cụ dụng cụ làm việc: máy tính, điện thoại
Phúc lợi theo chế độ của công ty: Team building, Tiệc BBQ, Du lịch, Thăm hỏi ốm đau thai sản, Thưởng các ngày lễ, Quà cho nhân viên gắn bó...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN
