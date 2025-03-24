Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Quản lý Tuyển Dụng:

Quản lý hệ thống Nhân sự:

Xây dựng Khung năng lực và quy hoạch nhân sự:

Phát triển và triển khai chương trình đào tạo

KPI và đánh giá hiệu suất:

Thúc đẩy văn hóa:

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong quản lý nhân sự

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm quản lý công việc;

Hiểu biết về ISO là một lợi thế

Kỹ năng tổ chức, giao tiếp và đào tạo xuất sắc.

Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch hiệu quả.

Chính trực, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và Thưởng: Mức lương cạnh tranh, LC 18-22 triệu + Thưởng (theo chính sách của phòng Nhân sự)

Các cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục, bao gồm tham gia các khóa học, hội thảo và sự kiện chuyên ngành.

Được trang bị công cụ dụng cụ làm việc: máy tính, điện thoại

Phúc lợi theo chế độ của công ty: Team building, Tiệc BBQ, Du lịch, Thăm hỏi ốm đau thai sản, Thưởng các ngày lễ, Quà cho nhân viên gắn bó...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN

