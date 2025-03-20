Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà chung cư 46, ngõ 230 Lạc Trung, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng theo yêu cầu: soạn thảo văn bản, in ấn, lưu trữ tài liệu, quản lý hồ sơ, soạn hợp đồng lao động,...

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo định biên nhân sự đã được phê duyệt

Chấm công, tính lương, thực hiện các thủ tục BHXH và cập nhật tình hình biến động nhân sự.

Xây dựng quy trình đánh giá KPI và giúp công ty có những phương án đánh giá nhân sự hiệu quả.

Tham gia vào việc đánh giá và quản lý hiệu suất của nhân viên trong công ty: thiết lập mục tiêu, theo dõi tiến trình công việc, đánh giá hiệu suất và cung cấp phản hồi dựa vào KPI

Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư cần thiết cho các phòng ban.

Quản lý các chi phí hành chính của doanh nghiệp (phí chuyển phát nhanh, hóa đơn điện nước, Internet, thuê văn phòng, văn phòng phẩm, chi phí tiếp khách,...)

Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ nhân sự của Công ty theo quy định

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25-30 tuổi

Tốt nghiệp các ngành về Luật, Quản trị nhân lực, Hành Chính - Nhân sự....

Nắm vững các quy định về Pháp luật lao động, BHXH, Thuế TNCN...

Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office

Là người có khả năng bao quát, lập kế hoạch, báo cáo và quản lý tốt.

Bảo mật, kỹ tính, trung thực, khéo léo,..

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm phòng Hành chính nhân sự

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập 8.000.000 - 12.000.000 theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo năng suất và đóng góp.

Phụ cấp gửi xe mỗi tháng.

Nghỉ lễ Tết theo quy định của pháp luật.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

