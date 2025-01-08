Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
- Hà Nội: Tầng 5A – Tòa nhà Lâm Viên – 107A Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Công tác tổ chức và quản trị nguồn nhân lực:
- Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, Chức năng Nhiệm vụ, mô tả công việc, khung năng lực, định biên lao động.
- Xây dựng và quản lý Kế hoạch chi phí liên quan đến lương, phúc lợi và các chi phí khác
- Tổ chức và thực hiện truyền thông chính sách, quy định, quy trình, thông báo liên quan đến công tác nhân sự
- Kiểm soát việc thực hiện đúng các Quy trình liên quan đến công tác Nhân sự. Kiểm soát cơ sở dữ liệu nhân sự..
- Tổ chức hoạt động thuyên chuyển, quy hoạch, thăng tiến phát triển nhân sự, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sa thải nhân sự.
2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
- Tham gia xây dựng Chính sách phát triển nguồn nhân lực
- Xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ và hệ thống đào tạo E-learning
- Kiểm soát hệ thống đánh giá công việc
- Phối hợp triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp
- Tổ chức và triển khai công tác thi đua, khen thưởng, phúc lợi, kỷ luật.
3. Công tác tuyển dụng:
- Tổ chức xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
