Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: E4 NGÕ 461 NGUYỄN VĂN LINH, SÀI ĐỒNG, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

Quản lý & Thực hiện Công Tác Tuyển Dụng

• Lập kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của công ty.

• Đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên.

• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tuyển dụng đúng người, đúng việc.

Đào Tạo & Phát Triển Nhân Sự

• Xây dựng chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

• Tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn, văn hóa doanh nghiệp. • Đánh giá hiệu quả đào tạo, đề xuất cải tiến.

Quản Lý Hiệu Suất (KPI) & Đánh Giá Nhân Sự

• Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá KPI, OKR.

• Theo dõi, đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên theo kỳ (tháng/quý/năm).

• Đề xuất chính sách thưởng phạt, điều chỉnh phù hợp với mục tiêu công ty

Tính Lương, Bảo Hiểm & Chế Độ Chính Sách

• Thực hiện chấm công, tính lương, thưởng, phụ cấp cho nhân viên.

• Quản lý hồ sơ bảo hiểm, thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT, BHTN.

• Đề xuất và thực hiện các chính sách phúc lợi, đãi ngộ nhân viên.

Quản Lý Hành Chính Văn Phòng

• Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động.

• Đảm bảo quy trình làm việc, nội quy công ty được thực hiện.

• Hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ, hoạt động gắn kết nhân sự.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

• Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm trong lĩnh vực nhân sự, đặc biệt là đào tạo, KPI, tính lương.

• Kỹ năng: Thành thạo Excel, phần mềm tính lương, quản lý nhân sự.

• Giao tiếp tốt, kỹ năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả.

• Hiểu biết về luật lao động, bảo hiểm, thuế TNCN.

• Ưu tiên: Ứng viên đã từng làm trong công ty thương mại điện tử, bán lẻ.

Tại CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

• Thu nhập cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

• Được đào tạo, phát triển kỹ năng quản lý nhân sự.

• Chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi đầy đủ theo luật.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU

