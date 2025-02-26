Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MADEM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa BRG Diamond Residence, 25 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Quản lý, chăm sóc toàn bộ các kênh tuyển dụng của Công ty.

Lập kế hoạch tuyển dụng tháng/quý/năm.

Tổ chức tiếp đón và đào tạo hội nhập.

Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.

Công tác đào tạo & truyền thông nội bộ

Xây dựng KPI cho toàn bộ NS, tính KPI và đánh giá định kỳ hàng tháng

Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ theo định hướng công ty

Quản lý lương và chế độ chính sách nhân sự

Xây dựng chế độ chính sách nghỉ Lễ, Tết; Thưởng lễ, tết, hỗ trợ cho người lao động và tổ chức thực hiện.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ - Tuổi : 21 – 30

- Nam/Nữ tốt nghiệp các trưởng ĐH, CĐ chuyên ngành nhân sự

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MADEM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12-15Tr++ (deal theo năng lực)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Thời giờ làm việc: 8h30 - 18h từ thứ 02 – thứ 07 hàng tuần

- Thời gian nghỉ ngơi, lễ tết, bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác theo đúng quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MADEM GROUP

