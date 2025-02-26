Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MADEM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MADEM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MADEM GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH MADEM GROUP

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MADEM GROUP

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa BRG Diamond Residence, 25 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý, chăm sóc toàn bộ các kênh tuyển dụng của Công ty.
Lập kế hoạch tuyển dụng tháng/quý/năm.
Tổ chức tiếp đón và đào tạo hội nhập.
Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.
Công tác đào tạo & truyền thông nội bộ
Xây dựng KPI cho toàn bộ NS, tính KPI và đánh giá định kỳ hàng tháng
Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.
Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ theo định hướng công ty
Quản lý lương và chế độ chính sách nhân sự
Xây dựng chế độ chính sách nghỉ Lễ, Tết; Thưởng lễ, tết, hỗ trợ cho người lao động và tổ chức thực hiện.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ - Tuổi : 21 – 30
- Nam/Nữ tốt nghiệp các trưởng ĐH, CĐ chuyên ngành nhân sự
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MADEM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12-15Tr++ (deal theo năng lực)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Thời giờ làm việc: 8h30 - 18h từ thứ 02 – thứ 07 hàng tuần
- Thời gian nghỉ ngơi, lễ tết, bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác theo đúng quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MADEM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MADEM GROUP

CÔNG TY TNHH MADEM GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9A, ngách 68/79/9, tổ 16, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

