Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

TUYỂN DỤNG (50%):

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban, lập kế hoạch tuyển dụng, tìm kiếm và đề xuất các kênh tuyển dụng trình Ban lãnh đạo phê duyệt;

Tìm kiếm nguồn ứng viên và lựa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc

C&B (30%):

Tham gia xây dựng bộ KPI và theo dõi việc thực hiện KPI hàng tháng của nhân sự phòng ban

Thực hiện công tác ký kết hợp đồng lao động đầy đủ, kịp thời và đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ

Thực hiện công tác tính lương, BHXH, TNCN: theo quy định Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc về chính sách, tiền lương, chế độ cho người lao động.

HÀNH CHÍNH (20%)

Thực hiện các công việc hành chính của Công ty

Mua sắm và quản lý theo dõi VPP, tài sản, CCDC

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành nhân sự, kế toán...có kinh nghiệm làm vị trí tương đương từ 2-3 năm trở lên

Tuổi: 24 – 35 tuổi

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Xử lý công việc nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 -12 triệu/tháng

Thưởng lễ tết; review lương 1 lần/năm.

Tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước.

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Được tham gia các hoạt động thường niên, du lịch, nghỉ mát, Gala cuối năm, teambuilding cùng công ty, hoặc các phong trào do team tổ chức.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

