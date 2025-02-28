Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
- Hà Nội: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
TUYỂN DỤNG (50%):
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban, lập kế hoạch tuyển dụng, tìm kiếm và đề xuất các kênh tuyển dụng trình Ban lãnh đạo phê duyệt;
Tìm kiếm nguồn ứng viên và lựa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc
C&B (30%):
Tham gia xây dựng bộ KPI và theo dõi việc thực hiện KPI hàng tháng của nhân sự phòng ban
Thực hiện công tác ký kết hợp đồng lao động đầy đủ, kịp thời và đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ
Thực hiện công tác tính lương, BHXH, TNCN: theo quy định Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc về chính sách, tiền lương, chế độ cho người lao động.
HÀNH CHÍNH (20%)
Thực hiện các công việc hành chính của Công ty
Mua sắm và quản lý theo dõi VPP, tài sản, CCDC
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: 24 – 35 tuổi
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Xử lý công việc nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết; review lương 1 lần/năm.
Tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Được tham gia các hoạt động thường niên, du lịch, nghỉ mát, Gala cuối năm, teambuilding cùng công ty, hoặc các phong trào do team tổ chức.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
