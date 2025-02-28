Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 18TT2A Bùi Quốc Khái, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Hỗ trợ tuyển dụng (50%): Tạo nguồn tuyển dụng; hẹn lịch phỏng vấn, gửi thư mời, đón tiếp ứng viên, nhập dữ liệu ứng viên với các vị trí
• Hỗ trợ công việc Lễ tân - Hành chính (30%):Hỗ trợ đón tiếp Khách hàng, Đối tác đến Công ty làm việc...
• Hỗ trợ quản lý và thực hiện công tác Hành chính theo yêu cầu: Văn phòng phẩm, chuyển phát nhanh, nước uống văn phòng, chi phí dịch vụ văn phòng....
• Hỗ trợ công tác Truyền thông nội bộ (20%): Phối hợp cùng các bộ phận Tổ chức các chương trình, sự kiện nội bộ cho Công ty (nghỉ mát, sinh nhật, 8/3, 20/10...)
• Hỗ trợ công việc liên quan khác theo phân công/hướng dẫn từ Trưởng phòng

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Là Nữ - Sinh viên năm 3,4 tại các trường Đại học
• Làm việc Full-time.
• Sử dụng các phần mềm Office cơ bản.
• Thái độ tích cực, vui vẻ niềm nở với mọi người, cư xử chu đáo và quan tâm tới nhân sự
• Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực. Có trách nhiệm trong công việc
• Ngoại hình khá là điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI Thì Được Hưởng Những Gì

• Được học hỏi và thực hành chuyên môn vào công việc thực tế như một nhân viên Công ty.
• Hỗ trợ 2-3 triệu/ TTS (full-time) bao gồm Lương cứng + Hỗ trợ chi phí đi lại ăn trưa + Thưởng hoàn thành KPIs
2-3 triệu/ TTS
• Thử việc 02 tháng nhận 85% lương.
• Được tạo điều kiện và ưu tiên tối đa cho việc hoàn thành chương trình học tập tại Trường.
• Làm việc trong môi trường năng động trẻ trung.
• Thời gian làm việc từ Thứ Hai - Thứ Bảy (8:00-12:00 & 14:00-18:00)
• Được xem xét trở thành nhân sự chính thức của Công ty sau khi thực tập và được ký mức lương chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bùi Quốc Khái, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

