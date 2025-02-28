Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự theo kế hoạch

• Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội

• Chấm công, tính lương, chế độ phúc lợi cho nhân viên

• Soạn thảo các văn bản, quyết định liên quan đến nhân sự

• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, văn hóa doanh nghiệp

• Quản lý công tác hành chính: văn thư, lưu trữ, trang thiết bị văn phòng, lễ tân

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên .

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Hành chính, Luật hoặc các lĩnh vực liên quan

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Hành chính – Nhân sự

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

• Kỹ năng giao tiếp, tổ chức, sắp xếp công việc tốt

• Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm trong công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 8-12 tr

• Thưởng theo hiệu quả công việc và chính sách công ty

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

• Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL

