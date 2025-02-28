Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tuyển dụng, ký và quản lý HĐLĐ, quản lý hồ sơ nhân viên

- Giám sát tuân thủ nội quy quy chế, quy trình

- Theo dõi tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự và báo cáo

- Hỗ trợ chấm công

- Đảm bảo công tác văn thư, hành chính văn phòng

- Tổ chức hoạt động nội bộ: du lịch, nghỉ mát, sinh nhật ...

- Quản lý toàn bộ công tác hành chính của công ty , phục vụ cho đời sống nhân viên,…

- Quản lý các công việc về BHXH

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo Word, Excel

- Chịu được áp lực công việc

- Trình độ học vấn: CĐ , Đại học, chuyên ngành quản trị nhân sự, luật,…..

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tuyển dụng nhân sự, sinh năm 1999 trở lên

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7.000.000 – 9.000.000 đồng/tháng

- Phụ cấp bữa ăn trưa

- Phụ cấp xăng xe, điện thoại, phụ cấp chuyên cần, hiệu quả

- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện

- Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau thời gian thử việc

- Tham gia các hoạt động ngoại khoá và phong trào của công ty: teambuilding, hiếu, hỉ, sinh nhật, happy hour

- Nghỉ phép 12 ngày trong năm, nghỉ lễ theo quy định nhà nước

- Thử việc: 1 tháng, 85% lương cứng

- Làm việc từ sáng thứ 2 đến sáng thứ 7 ( 8h – 17h), nghỉ chiều T7, nghỉ trưa 1h30ph

- Làm việc trong môi trường năng động và thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10

