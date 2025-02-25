Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH Ô TÔ BYD (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Phụ trách các chức năng của phòng nhân sự bao gồm việc tiến hành trả lương, tuyển dụng, đào tạo, phúc lợi nhân viên và lợi ích và các vấn đề kỷ luật.

- Đảm bảo thời gian trả lương và sự chính xác của các dữ liệu khi chuyển lương.

- Duy trì và cập nhật báo cáo nhân sự.

- Giữ liên hệ với các cơ quan pháp luật về các vấn đề liên quan.

- Giữ liên lạc với các cơ quan chính phủ về gia hạn giấy phép lao động và các giấy phép khác.

- Chịu trách nhiệm về các vấn đề hành chính hằng ngày của văn phòng.

- Đảm bảo các thiết bị và đồ dùng văn phòng được bảo quản tốt.

- Quản lý và chịu trách nhiệm các chuyến công tác của Tổng giám đốc và tất cả nhân viên: đặt vé máy bay, sắp xếp xe, đặt phòng khách sạn, xin thị thực, quyết định công tác

- Bảo đảm các hồ sơ được sắp xếp một cách hệ thống, lưu giữ các hồ sơ thông tin riêng tư và bảo mật.

- Quản lý hành chính để đảm bảo hoạt động làm việc suôn sẻ tại văn phòng và các tài sản, thiết bị của công ty luôn ở điều kiện tốt

- Hỗ trợ cấp trên quản lý và giám sát nhân viên cấp dưới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi được giao.